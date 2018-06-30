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Not bırakan Abit, kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Not bırakan Abit, kayıplara karıştı
MERSİN'İN Mut ilçesinde not bıraktıktan sonra evinden ayrılan 45 yaşındaki 'dan 40 gündür haber alınamıyor. Çınarlı Mahallesi'nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan, "Benim başıma bir iş gelirse isimlerini yazdığım şahıslar sorumlu" yazılı notunu bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Mehmet Şan, amcasının hayatından endişe duyduklarını söyledi. Kardeşinin kaybolduğu gün beraber yemek yediklerini söyleyen abla Ayşe Sinan, "Yemekten sonra bizden ayrıldı. O gün akşam eve gelmedi. Bir gün sonra kendine ait odasını açtığımda masa üzerinde bir not vardı" dedi.
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Not bırakan Abit, kayıplara karıştı
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