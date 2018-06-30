Rektör Yılmaz’dan üniversite adaylarına mesaj

HASAN
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite sınavının ilk aşaması TYT (Temel Yeterlilik Sınavı
) ile başlayacak olan sınavlar dolayısıyla üniversite adaylarına mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. , üniversite adaylarına mesajında şu ifadelere yer verdi: "12 yıldır yoğun emek vererek çalıştığınız eğitim- öğretim hayatınızda önemli bir aşamaya geldiniz. Bugün üniversiteye geçişin ilk adımı olan; 'Temel Yeterlilik Sınavı' ile başlayacağınız sınavlar, geleceğinizi belirlemede önemli bir rol oynayacak. Ancak unutulmamalıdır ki bu sınav dünyanın sonu değil. Özellikle sınav süresince sonuca değil sınavınıza adapte olun ve siz elinizden geleni yapın. Eğer sınav süresince sadece sonuca odaklanırsanız, daha fazla stres yapacak ve belki de başarılı olacakken büyük hatalar yapıp başarısız olacaksınız. Bu nedenle gereksiz stres ve heyecandan kaçınmanız, sizleri başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu süreçte ailelere de büyük görevler düşmektedir. Değerli gençlerimizin başarılı olmalarında ve stresten uzak bir şekilde motivasyonlarını yüksek tutmalarında, en büyük destekçiler hiç şüphesiz aileleridir. Başarılı nesiller yetişmesi ve gençlerimizin başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanmaları için kendilerine güvenmeleri de son derece önemlidir. Bu aşamada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını alacaklarına olan inancım sonsuzdur."