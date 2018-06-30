Sıkıntı Hassa OSB ile aşılacak

Hatay
Valisi Erdal Ata, kentte sanayi sektörüne önemli katkılar yapan demir-çelik firmalarının üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ata ilk olarak Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kendirliler üretim tesislerini gezerek Kendirliler Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kendirli'den tesis hakkında bilgiler aldı. Vali Ata daha sonra Yazıcılar demir-çelik üretim tesislerini ziyaret etti. Burada Yazıcılar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gözükara tarafından karşılanan Vali Ata, üretim tesislerini gezerek Gözükara'dan üretim miktarı ve tesisler hakkında bilgiler aldı. İLK 500'DE OLMAK GURUR VERİCİ
Ziyaretler sonrası değerlendirme yapan Vali Ata, "Türkiye'deki ilk 500 sanayi şirketi arasında Hatay firmalarının bulunması kent için gurur kaynağıdır. Sektörün gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretim kapasitesini, istihdam sayılarını, satış rakamlarını, yatırım bütçelerini ve ihracat miktarlarını artırmak için gayret göstermesi önemlidir. Bu konuda ilimizde sanayicilerimizin önündeki en büyük engel olarak görülen yer sıkıntısının, Hassa OSB'nin kurulması ve Amanos Tüneli'nin faaliyete geçmesi ile aşılacağını değerlendiriyorum" dedi.