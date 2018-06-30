Şimşek’ten yeni pazar önerisi

Gaziantep
'te düzenlenen GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı 27. kez kapılarını ziyarete açtı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek fuarın açılışında yaptığı konuşmada ayakkabının önemli bir sektör olduğunu, Türkiye'nin bu alanda son yıllarda önemli bir çıkış yaşadığını belirtti. 20 KATTAN FAZLA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son 15 yılda ihracatlarını 20 kattan fazla arttıran Gaziantepli ayakkabı üreticilerine dünyanın en çok ithalat yapan 5 ülkesine yönelmelerini önerdi. Şimşek, 2002'de 6,.6 milyon dolarlık ihracat yapan ayakkabıcıların 150 milyon dolara ulaşan ihracatlarını büyük pazarlarla daha da arttıracaklarına inandığını söyledi. "BİZ YANINIZDAYIZ"
Ayakkabıda en çok ithalatı yapan 5 ülkenin dördünün Avrupa'da olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Gaziantep ağırlıklı olarak Irak, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyor. Gaziantep olarak ihracatımız büyük pazarlarla örtüşmüyor. Bizim ilk 5'e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde motive olmamız gerekiyor. Bunun için yapısal ve sektörel dönüşüm gerekiyorsa hükümet olarak biz yanınızdayız" diye konuştu. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise fuarın hızla büyüdüğüne ve sektörde önemli bir durak haline geldiğine dikkat çekerek, "Fuarımızda Suriye'den Çin'e kadar 135 firma ve 350 marka ürünlerini sergileyecek. Türkiye'nin her noktasından potansiyel ziyaretçilerin katıldığı fuarımıza yurtdışından Irak, Azerbaycan, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Nijerya, Suudi Arabistan'dan ciddi bir ziyaretçi katılımı var" dedi "ÖNEMLİ BİR DURAĞIZ"
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise fuarın hızla büyüdüğüne ve sektörde önemli bir durak haline geldiğine dikkat çekerek, "Fuarımızda Suriye'den Çin'e kadar 135 firma ve 350 marka ürünlerini sergileyecek. Türkiye'nin her noktasından potansiyel ziyaretçilerin katıldığı fuarımıza yurtdışından Irak, Azerbaycan, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Nijerya, Suudi Arabistan'dan ciddi bir ziyaretçi katılımı var" dedi.