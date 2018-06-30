Tıp dünyasına 159 genç hekim

MERSİN
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimlerinin tamamlayıp mezun olan 159 genç doktor meslek hayatlarına uğurlandı. Çiftlliköy Kampüsünde düzenlenen törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı öğrenciler ve aileleri katıldı.Vali Su, hekimliğin insan yaşamı ve sağlığını korumayı her şeyin üzerinde gören ve onu özveri, sabır ve fedakarlık ile hoşgörü gibi erdemlerle sergileyen kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Devletimiz öğrenimlerinizi tamamladığınız üniversitelerimiz olduğu gibi mesleğinizi icra edeceğiniz hastanelerimizi de çağı gereklerine uygun hale getirmiştir" dedi. Rektör Çamsarı da, mesleklerine yeni başlayacak olan genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunarak, "Hastaneler ve diğer sağlık kurumları sadece ihtiyaç halinde gelinen ve sizden yardım bekleyen insanların başvurduğu kurumlardır. Bu nedenle size gelen her hastaya şefkatle ve merhametle yaklaşın" dedi. Dönem birincisi İnt. Dr. Nurdan Güzel Averbek tarafından Tıp Fakültesi Mezuniyet Kütüğü'ne dönem plakası çakılması sonrasında dereceye giren mezunlara belgeleri verildi.