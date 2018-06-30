Vali Demirtaş, Şehir Stadyumu’nu inceledi

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dana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana
Şehir Stadyumu'nun hizmete girmesiyle birlikte kentteki spor tesisi eksikliğinin giderilmiş olacağını söyledi. Vali Demirtaş, Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadyumu'nun son durumunu yerinde inceledi. VALI
Yardımcısı Murat Süzen ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, stadyumda yapılan son çalışmaları inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Demirtaş, yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentteki spor tesisi eksikliği sorununun giderilmiş olacağına dikkat çekti.