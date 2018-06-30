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Vali Demirtaş, Şehir Stadyumu’nu inceledi

Vali Demirtaş, Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden Şehir Stadyumu’nun son durumunu inceledi

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Vali Demirtaş, Şehir Stadyumu’nu inceledi
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Şehir Stadyumu'nun hizmete girmesiyle birlikte kentteki spor tesisi eksikliğinin giderilmiş olacağını söyledi. Vali Demirtaş, Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadyumu'nun son durumunu yerinde inceledi.
VALI Yardımcısı Murat Süzen ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, stadyumda yapılan son çalışmaları inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Demirtaş, yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentteki spor tesisi eksikliği sorununun giderilmiş olacağına dikkat çekti.
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Vali Demirtaş, Şehir Stadyumu’nu inceledi
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