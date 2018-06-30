Yıldızgörer “Halkımız istikrarı tercih etti”

MÜSTAKİL
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin
Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Çıktığımız güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran Seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik. Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır, hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Seçimleri de diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek için canla başla çalışma vaktidir" dedi.