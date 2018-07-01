15 Temmuz ve Zeytin Dalı’nı ilmek ilmek işlediler

Osmanlı'dan bu yana çeyizlerdeki en nadide parçalar arasında yer alan Kahramanmaraş
'a özgü geleneksel el sanatı "sim sırma" için düzenlenen yarışmada kadınların ilmek ilmek işlediği 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı ile yöresel motifli çalışmalar ödüllendirildi. Onikişubat Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Kahramanmaraş'ın hünerli elleri yarışıyor' temalı Geleneksel Maraş İşi Sim Sırma Yarışması için bir alışveriş merkezinde sergi ve ödül töreni düzenlendi. 14 YILDIR SİM SIRMA YAPIYOR
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Kahramanmaraş'a özgü sim sırma çalışmalarının devam etmesi, unutturulmaması için gayret gösterdiklerini söyledi. Çalışmaların içerisinde çok yaratıcı işlerin bulunduğunu dile getiren Mahçiçek, 15 Temmuz'dan besmeleye kadar hemen her türlü çalışmanın sergide yer aldığını ifade etti. Zeytin Dalı Harekatı özel ödülünü alan Münevver Aksu da 14 yıldır sim sırma yaptığını ve kendisi için bu işin bir sevda olduğunu kaydetti. SANATA ÖNEM VERİYORUZ
Yarışmayı duyduğunda Zeytin Dalı Harekatını anlatmak istediğini dile getiren Aksu, "Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimizin özellikle oradaki masum çocuklara, yaşlılara korumacı olarak davrandığı için masum halkı koruduğu için çalışmamda bu harekata yer verdim. Askerimizin duruşu beni çok duygulandırmıştı. Çalışmayı bir ayda tamamlayabildim" diye konuştu. ?GROSERİ MÜŞTERİLERİNE İNDİRİMLER SUNUYOR
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