Adana AK Parti teşkilatı yerel seçim startını verdi

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Türkiye'yi ve bölgesini şahlandırmak için etkin, hızlı ve heyecanlı bir yeni sürece hep birlikte başlayacaklarını ifade ederek, "Bu süreçte en önemli gücümüz teşkilatlarımız olacak. Hızlı koşacağız, sorunları çözeceğiz ve hedefimize de milletimizin desteğiyle ulaşacağız. Ülkemiz için büyük hedeflerimiz var. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacağız" dedi. Sarıeroğlu, yerel seçim çalışmalarına da bugün itibariyle başladıklarını, yerelde de iktidar olacaklarını inandıklarını söyledi. YOĞUN DÖNEME GİRİYORUZ
Bakan Sarıeroğlu, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda AK Parti Adana
Milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi. Toplantıda; AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru da hazır bulundu. Sarıeroğlu, bundan sonraki süreçte kendilerini çok yoğun bir program beklediğini belirtti. YEREL SEÇİM STARTI
Hedeflerinin yerel seçimler olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Önümüzde çok kısa bir süre var. Her günümüzü tıpkı 24 Haziran'daki seçimlerde nasıl planladıysak yine aynı şekilde sürdürmeliyiz. Bugünden itibaren yerel seçimler için 'Bismillah' diyoruz. Yerel seçimlere yönelik, seçim kampanyamızı başlatıyoruz. Bugünden itibaren Mart 2019'da yapılacak seçimlerde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi. Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Çok çalışırsak, birlik ve beraberlik içinde olursak, yolumuza, sayımızı arttırarak, inanarak, azim ve yorulmadan devam edeceğiz. 2019 yılı Mart ayındaki seçimin zaferini alıncaya kadar, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza ilerleyeceğiz. Adana'da şu an çok pozitif bir hava oluşmuş durumda. Bu rüzgarla inşallah Adana Büyükşehir ve 15 ilçeyi de alacağız. Hedefimizi büyük tutacağız" Milletvekilleri de teşkilata teşekkür ederek, yerel seçime odaklanmaları gerektiğini söyledi.