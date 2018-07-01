Adana’da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adana
'da önce bir taksiye, daha sonra savrularak belediyeye ait su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Barış Ulusoy'un (31) kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Ali Kültür iradesindeki 01 T 0665 plakalı taksiye arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, Büyükşehir Belediyesine ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine de çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ulusoy'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Barış Ulusoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.