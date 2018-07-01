Altınözü yarı finalde

Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü hentbol takımı, Türkiye Hentbol Şampiyonası minik erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi. Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonanın çeyrek finalinde Isparta
Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Altınözü Kaymakamlığı sahadan 23-13 galip ayrılarak adını şampiyonanın yarı finaline yazdırmayı başardı. Alanya'da
devam eden ve 1 Temmuz'da oynanacak final müsabakaları ile son bulacak şampiyonada 22 ilin temsilcisi mücadele ediyor. Sporcularıyla gurur duyduklarını belirten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, "Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin meyvelerini, takımımızın başarılarıyla alıyoruz. Yarı Finale yükselen takımımızın sporcularını ve hocalarını, kutluyorum"
dedi.