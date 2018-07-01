Antep fıstığında beklenen rekolte

Gaziantep
Ticaret Borsası (GTB) Antepfıstığı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılı Türkiye Antep fıstığı rekolte tahmini açıklandı. Antep fıstığı üretiminin en fazla yapıldığı 6 ilde yaklaşık iki aydır sürdürülen saha çalışması sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye'de Antep fıstığı rekoltesinin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Antep fıstığında verimli bir hasat sezonu beklediklerini kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Borsamız tarafından oluşturulan ve içerisinde ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ile bölge çiftçilerinin de yer aldığı teknik heyet, iki ayı aşkın bir süredir bölgede devam eden saha çalışmalarını tamamladı. Rekolte tespit komisyonumuzun hazırladığı rapora göre bu sene ülkemizde toplam Antep fıstığı üretiminin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte" dedi. "YÜZDE 90'INI KARŞILIYORUZ"
Türkiye'de 56 ilde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmasına rağmen ekonomik anlamda yetiştiriciliğin Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde yapıldığına dikkat çeken Tiryakioğlu, bu illerin ülkedeki toplam üretimin yüzde 90'ını karşıladığını ifade etti. Rekolte tespit komisyonuna teşekkür eden Tiryakioğlu, "Olumsuz hava ve arazi şartlarının hâkim olduğu bir dönemde iki ay süren bir saha çalışmasını başarıyla noktaladılar" diye konuştu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise 2018 yılında en fazla üretiminin Gaziantep'te yapılacağını belirterek, "Bu sezon toplam üretime en fazla katkıyı Gaziantep sağlayacak. Gaziantep ülke toplam üretimine 84 bin 230 ton ile katkı sunarken, bu rakamların Şanlıurfa'da 79 bin 92 ton, Adıyaman'da 15 bin 230 ton, Siirt'te 10 bin 83 ton, Kahramanmaraş'ta 2 bin 631 ton ve Kilis'te bin 923 ton olarak oluşması tahmin edilmekte" şeklinde konuştu.