Bir litre ‘Ulusal Marker’ ele geçirildi

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polisinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 125 bin litre akaryakıtı millileştirmeye yetecek olan ve değeri 600 bin lirayı bulan 1 litre Ulusal Marker ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, M.C.D., C.Ç., ve M.A. isimli şüphelilerde Ulusal Marker olduğu bilgisin aldı. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler yaptıkları aramalarda, maddi değeri 600 bin olan ve yaklaşık 125 bin litre akaryakıtı millileştirmeye yetecek olan 1 litre Ulusal Marker ele geçirdi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.