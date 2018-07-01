ÇÜ İlahiyat Fakültesi 90 öğrencisini mezun etti

Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi. 90 öğrencinin mezun olduğu tören, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana
İl Müftüsü Hasan Çınar, Dekan Prof. Dr. Ali Osman Ateş, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, din ve vicdan özgürlüğünün anayasamızın teminatı altında olduğunu hatırlatarak tarih boyunca inanç ve kültürümüzde de din ve vicdan özgürlüğüne büyük önem verildiğini söyledi. TEMEL GÖREV TOPLUMU KAYNAŞTIRMAK
Dekan Prof. Dr. Ali Osman Ateş görevlerinin çok kutsal olduğuna değinerek, "İlahiyatçının temel görevi toplumu kaynaştırmak, bütünleştirmek, birlik ve dirliğimizin teminatı olmaktır. Hayatınız boyunca bu asil çizgiden ayrılmayınız. Bölücü, parçalayıcı, ayırıcı, öteleyici tutum ve davranışlardan uzak olunuz. Kur'an ve sünnetin akıl ve bilimin aydınlığında yürüyünüz" dedi. Tören, diplomalarını alan öğrencilerin keplerini havaya fırlatarak atmasının ardından son buldu.