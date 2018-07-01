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Direksiyon başında arının soktuğu şoför kaza yaptı

Yakıt yüklü tanker sürücüsünü arı soktu, şoför bayıldı tanker devrildi, faciadan dönüldü

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Direksiyon başında arının soktuğu şoför kaza yaptı
Niğde'de arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü kaza yaptı. 38 LZ 300 plakalı mazot yüklü tankerle 'den yola çıkan 26 yaşındaki Recep Kural'ı Adana- yolu Sazlıca Kasabası yakınlarına geldiğinde arı soktu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt yüklü tanker ise kontrolden çıkınca devrildi. Kazanın hemen ardından yakıt yüklü tankerin alev almasına önlem olarak olay yerine itfaiye sevk edildi. Ambulans ve polis ekiplerinin de sevk edildiği kaza da tonlarca yakıt çevreye aktı. İtfaiye ekipleri tankerden boşalan yakıtları yoldan su ve köpük yardımı ile temizlerken olası bir tehlikeye karşı vatandaşların bölgeye girmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların tali yoldan geçmesine izin verildi. Hafif yaralanan Kural, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün arı sokmasına alerjisi olduğu açıklandı.
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Direksiyon başında arının soktuğu şoför kaza yaptı
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