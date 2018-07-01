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Fotoğraflarla ‘Çölleşme’ anlatıldı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Fotoğraflarla ‘Çölleşme’ anlatıldı
Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde fotoğraf sergisi açtı. Vatandaşları "çölleşme" konusunda bilgilendirmek, duyarlılığını ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışına Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, İşletme Müdürü Mesut Serter, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Tayfur Biçer, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Semih Erkal ile çok sayıda davetli ve ziyaretçi katıldı.
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Fotoğraflarla ‘Çölleşme’ anlatıldı
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