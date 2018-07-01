Gaziantep’e sağlıklı doping

Türkiye'nin en çok göç alan kenti Gaziantep
yapılan sağlık yatırımlarıyla artan ihtiyaca cevap verdiği gibi bölge ülkelerinin de bu alandaki önemli başvuru merkezlerinden oldu. Sadece şehir merkezinde 8 kamu hastanesi ile 17 özel sektör hastanesinin bulunduğu Gaziantep'te geçen yıl temeli atılan bin 875 yataklı Şehir Hastanesi ile 350 yataklı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin de hizmete girmesiyle bu alanda verilen hizmette büyük bir mesafe kat edilecek. 2 yıl içinde hizmete girmesi planlanan ve kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanan Şehir Hastanesi kompleksinde 7 ayrı hastane aynı alanda hizmet verecek. 62 ameliyathanenin yer alacağı hastane kompleksinde 636 yataklı genel, 498 yataklı kadın doğum ve çocuk, 205 yataklı kardiyovasküler cerrahi, 174 yataklı onkoloji, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 112 yataklı psikiyatri hastanesi yer alıyor. Yaklaşık 638 bin metrekare kapalı alana sahip olacak komplekste, yüksek konfora sahip 826 tek kişilik, 363 çift kişilik oda bulunacak. Bölgenin en büyük sorunu olan yoğun bakım ünitesi sorununu da temelden çözecek komplekste 277 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 30 yataklı diyaliz merkezi de yer alacak. 3 bin araçlık kapalı ve açık otopark alanına sahip hastaneye toplu taşıma ve raylı sistemle ulaşım hali hazırda sağlanırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan metro hattı da hastaneye kadar ulaşacak.