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Gazişehir tempo artırdı

yeni sezona hazırlanıyor. Yeni transferlerin kadroya dahil olmasıyla güçlenen kırmızı-siyahlı ekipte yüzler gülüyor

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Gazişehir tempo artırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürerken ana bölümünde ise dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Teknik adam Koşukavak, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte güçlendiklerini belirterek, "Bu ligin çok kaliteli oyuncularından kurulu bir ekibiz. Yönetim kurulumuz bizleri bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirip, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var" dedi.

?SEİFEDİN CHABBİ: BENİ HEYECANLANDIRIYOR
Takımımızın yeni transferleri Rydell Poepon ve Seifedin Chabbi'de takımla birlikte antrenmana katıldı. Rydell Poepon, Gazişehir'i araştırarak geldiğini belirterek, "Burada başarılı olacağıma inanıyorum" dedi. Seifedin Chabbi de, "Yeni gelmemize rağmen takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bu da beni heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.
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Gazişehir tempo artırdı
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