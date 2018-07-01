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‘Kadın sohbet evleri’ büyük ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 1.7.2018
‘Kadın sohbet evleri’ büyük ilgi görüyor
'nın Merkez Çukurova Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen "Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri" büyük ilgi görüyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu sosyal projeyi hayata geçirirken, başka belediyeler tarafından örnek alınacağına ve uygulanacağına emindim. Burası sadece kadınların sohbet yeri değil, dayanışma evi. Şu an kadınlarımıza ait üç tane evimiz bulunmakta" dedi. Çukurova Belediyesi olarak bir ilke imzanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatan Başkan Soner Çetin, "Kadın sohbet evlerimiz sosyal hayattan uzak kalıp eve hapsolmuş kadınlarımıza hitap ediyor" dedi.
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‘Kadın sohbet evleri’ büyük ilgi görüyor
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