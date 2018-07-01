Mersin Erdemli’de kınalı keklikler doğaya bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ormanve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen törenle Erdemli ilçesinde doğaya bin keklik bıraktı. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şube Müdür Vekili Ömer Arslan, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, Erdemli Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Şahin ve mahalle sakinleri katıldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Doğayı ve doğada yaşayan hayvanları sevmek ve onları korumak bir insanlık görevidir. Avcılarımız av yasaklarına uymalı ve doğanın döngüsünü bozmamalıdırlar. Yasak ve kaçak avlanma bu tür güzel ve nesli tükenmekte olan hayvanlarında yok olmasına neden olabilir. Bugün çok güzel bir iş icra ediyoruz. Kınalı keklikleri doğal yaşama bırakıyoruz. İnşallah doğal yaşama ayak uydururlar ve ürerler Benim isteğim bu kınalı kekliklerin korunmasıdır" dedi. Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Ömer Arslan ise, bu yıl Erdemli ve Mut ilçesinde 2 bin adet kekliği doğaya bıraktıklarını kaydetti. Müdür Vekili Ömer Arslan, geçmiş yıllarda yapılan bilinçsiz avcılık, zirai ilaçlama ve sanayi gübresi kullanımı neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunana kınalı kekliğin yeniden çoğalmasını sağlamak amacıyla keklik yerleştirme projeleri yapıldığını kaydetti.