Mersin’de 700 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin
'de
polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda, maddi değeri 500 bin lirayı bulan 700 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak düzenlediği 3 ayrı operasyonda kaçak nargile tütünü ve kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda ekipler, Suriye uyruklu 2 şahsın kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini aldı. Şahısların Mezitli'deki ev adreslerine yapılan operasyonda, maddi değeri 500 bin lirayı bulan 700 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, bir kargo şubesine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisini alan ekipler, yaptığı operasyonda 4 bin paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Olayda 1 kişiyi gözaltına aldı.