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Spor bilimlerinde mezuniyet heyecanı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Spor bilimlerinde mezuniyet heyecanı
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni AKKM Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Mehtap Tiryakioğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Dekan Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, " Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu esasında 1997 yılında kurulmuş olup 21 yıldır çok değerli mezunlar vermektedir. Bu güzel mezuniyet günümüzde sizinle paylaşmak istediğim diğer bir konuda aslında ilk defa Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak mezunlarımızı veriyor olmamız" dedi.
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Spor bilimlerinde mezuniyet heyecanı
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