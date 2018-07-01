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Yaylacık’a gümüş madalya

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Yaylacık Mahalle sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin dalı harekatında görev alan askerlere destek olmak ve aynı zamanda savaş gücünün arttırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına bağışta bulundu. Yapılan bağıltan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Bölge Temsilcisi Albay Ahmet Karadeniz, gümüş madalya beratını Yaylacık Mahalle sakinlerine verilmek üzere temsili olarak Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a takdim etti.
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Yaylacık’a gümüş madalya
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