Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan: İştahsız çocuklara dikkat

Özellikle
erken doğan çocukların yüzde 70'inde görülen yeme bozukluğu, ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Genelde çocukluk döneminde başlayan yemek seçme ve denememe iştahsızlığı arttıran sebepler arasında yer alıyor. Erken doğan bebeklerin yüzde 70'inde ciddi yeme problemleri geliştiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, karın ağrısı, gastroözefageal reflü ve kusma gibi gastrointestinal problemi olan çocuklarda yeme bozukluğunun daha sık görüldüğünü ifade etti. Yeme bozukluğu olan çocuklardaki iştahsızlığın, öncelikle altta yatan organik bir nedene bağlı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Akcan, yeme bozukluğunun bazı organik hastalık durumlarında daha sık görüldüğünü belirtti.