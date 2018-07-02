Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri 2 bin 200 polisle huzur uygulaması

2 bin 200 polisle huzur uygulaması Hava destekli yapılan uygulamada, aranan 53 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 15 tabanca ve 16 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi