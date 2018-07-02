2 bin 200 polisle huzur uygulaması

Adana
'da 2 bin 200 polisin katılımıyla "Huzur ve Güven 9" uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen uygulamaya asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik olmak üzere 270 kara ekibi, bir hava ekibi, 4 dedektör köpek katıldı. 53 KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde 15 bin 175 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Biri, toplamda 6 suçtan 22 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası almış olmak üzere aranan 53 kişi yakalandı. Denetimde 65 kişiye adli işlem yapıldı ve 108 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 15 tabanca ve 16 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 7 kesici alet, muşta, 340 gram esrar ile 22 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. MÜDÜR YILDIZ DA KATILDI
Serinevler Mahallesi'ndeki uygulama sırasında bir araçtaki Ş.K.'nin (25) üst aramasında 22 gram esrar bulundu. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.