Dünya birincileri şimdide İHA tasarlıyor

NİĞDE
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Biriminden oluşturulan proje grubu tarafından gerçekleştirilen teknolojik akıllı baret projesi ile dünya birincisi olan grup bu kez de insansız hava aracı tasarlıyor. Niğde
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Biriminde görev yapan ve İnsansız Hava Aracının fikir öncülerinden olan Süleyman Gezici " İnsansız Hava Aracımız Otokton " FLY " pek yakında tamamlanacak. Amacımız Ülkemizin bu konuda yaptığı önemli başarılara katkı sağlamak. " dedi. Yaptıkları akıllı baret projesi ile Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT' de akıllı baret projesi ile dünya birincisi olan ekip, şimdi de bilgisayar kontrollü insansız hava aracı tasarlıyor. Yaptıkları projelerle Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan ekip Suriye Kuzey Irak Operasyonlarında Türk silahlı Kuvvetlerine çok büyük katkılar sağlayan İnsansız Hava Araçlarının bir benzerini tasarlamaya başladı. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Biriminde görev yapan ve İnsansız Hava Aracının fikir öncülerinden olan Süleyman Gezici aldıkları dünya birinciliği ile çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek; "Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Bölümü olarak yeni bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Projemiz açık kaynak kodlu İnsansız Hava Aracı projesi. Aracımız ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnsansız Hava Aracımız Otokton " FLY " pek yakında tamamlanacak" dedi. Tasarlanmaya başlanan İnsansız hava aracı, diğer kumanda ile yönetilenlerden farklı olarak yazılımla yönetilecek ve otomatik uçuş gerçekleştirecek. Araç bilgisayar yazılımlarının yönlendirmesi ile istenilen bölgelere ulaşıp o bölgelerden üç boyutlu görüntüler aktarabilecek ve yine üç boyutlu şehir planları çıkarabilecek. Araç yazılım kontrollü olduğu için birçok stratejik konuda da gelişime açık bir yapı da olacak. Önemli bir projeye imza atamak çalışmalarını sürdüren proje gurubu, insansız hava aracının ilk prototipini de kendi tasarladıkları üç boyutlu yazıcı ile gerçekleştirdi.