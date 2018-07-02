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Emre Çilem’ine kavuştu

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Emre Çilem’ine kavuştu
ADANA'NIN tanınmış çiçekçilerinden Nar Çiçek sahibi Rıfat Yılmaz oğlu Emre'yi evlendirdi. Bürokratların yanı sıra siyaset dünyasının da ilgi gösterdiği düğünde genç Emre gönlünü kaptırdığı Çilem ile dünyaevine girdi. DSİ havuzbaşında yapılan düğün törenine iki tarafın yakınları katıldı. Genç çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kıydı. Düğüne Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, MHP eski milletvekili Seyfettin Yılmaz, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Türkiye İnterflora Genel Başkanı Gazi Doğan, Mertaş Yapı Grup Sahibi işadamı Mehmet Ertaş katıldı.
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Emre Çilem’ine kavuştu
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