Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünler listesinde 173 firmaya ait aralarında et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, çikolata ve enerji içeceği, süt ve süt ürünleri ve takviye edici gıdaların da bulunduğu 282 parti ürün bulunuyor. Açıklanan ürünler arasında bölgemizden de listeye giren firmaların isimleri belli oldu.-Bonetta Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun PELİT Bal Ürünleri: Sezayi Savaş- Akdeniz/ MERSİN -Prodcx Siberian Ginsengli Karışım Tablet/ Profab Kimya Medikal ve Gıda Ltd. Şti. İncirlik- ADANA -Bitki Deresi Ltd. Şti./Yüreğir-ADANA-Bayboğan Gurme Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bulvarı Seyhan- ADANA-Seyhan Tantuni Yenibaraj Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı Seyhan-ADANA-Pagel Tarım İnş. Otom. Ve Yatçılık Tic. Ltd. Şti. Yüreğir-ADANA-Ada-Nur Yem. Gıda. Tar. Tem. Ürün. Teks. İnş. Oto.Nak.Day. Mal Pet. Ve Pet. Ürn. Elek. Rek. Kır. Tıb.Mal. San ve Tic. Yeşiloba Mahallesi Seyhan-ADANA-Nil Ada Kebap ve Lahmacun Salonu Yeşilyurt Mah. Seyhan-ADANA-Çapalı Çayır Ümmetoğlu Hay. Gıda. Tic. Ltd. GAZİANTEP -Adem Bal Süt Ürünleri/GAZİANTEP