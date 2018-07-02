Hatayspor kurumsallaşıyor

SPOR Toto 1. Lig'e yükselen Hatay
spor ve Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın resmi ürünlerinin yer aldığı Hatay Store açıldı. Antakya'da gerçekleşen açılış törenine Kulüp Başkanı Mehmet Maden, milletvekilleri Hataysporlu futbolcular, eski milli futbolcu Gökhan Zan ve Hataylı taraftarlar katıldı. Hataysporlu futbolcular Caner Hüseyin Bağ ve Akın Alkan, Hatay Store'nin Hatayspor'a ve Hatay'a hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Mehmet Maden, kurumsallaşan Hatayspor'un ilk ticari işletmesinin Hatay Store olduğunu belirtti. Başkan Maden, "Hatay Store sadece Hatayspor'un değil Hatay'daki tüm takımların bir satış mekanıdır" dedi. İskenderun'da yer alan Hataylı taraftarlara da müjdeli haber veren Başkan Maden, yakın zamanda Hatay Store'nin 2. şubesini İskenderun'da açacaklarını ve taraftarların isteği üzerine bir tanede gezici storenin Antakya Atatürk Stadyumu önünde taraftarlara hizmet vereceğini ifade etti.