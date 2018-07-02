Hokeyciler, Ermenistan ve Ukrayna’ya gol yağdırdı

U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında kız ve erkek milli takım
ları ilk maçlarının ardından karşılaştıkları ikinci maçlarında da rakiplerini farklı skorlarla yenerek şampiyonadaki iddialarını sürdürüyor. Ermenistan takımını 12-0'lık bir skorla yenen Erkek Hokey Milli Takımının başarısını Ukrayna'yı 15-2'lik farklı bir skorla yenen kız milli takımı devam ettirdi. Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında, U15 Kız Milli Takımı ikinci maçında Ukrayna'yı 15-2'lık skorla mağlup ederken, U15 Erkek Milli Takımı Ermenistan'ı 12-0'lık skorla geçti. Milli takımın peş peşe farklı skorla elde ettiği belirten Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Büyük gurur yaşıyoruz" dedi. Kafile başkanlığı görevini üstlenen Federasyon Bayram Yüksel de takımların şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve başarının bir tesadüf olmadığın belirterek "Bizler hedefimiz olan şampiyonluğu elde edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür her iki takımımız da ilk iki maçlarını namağlup unvanla tamamlayarak rakiplerinin kalelerine adeta gol yağdırdı" dedi.