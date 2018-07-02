İletişim fakültesi dopdolu bir dönem geçirdi

YAKIN
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
, Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde paneller, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler ile dolu dolu bir dönem daha geçirdi. Doç. Dr. Fevzi Kasap başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çelik, Yrd. Doç. Dr Sinem Kasımoğu, Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk, Öğr. Gör. Emrah Öztürk, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek'ten oluşan bölüm, akademik ve uygulamalı birçok başarılı çalışma ve etkinliğe imza attı. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi içerisinde, bölüm ve diğer bölümlerden öğrencilerinin de yoğun katkı ve katılım göstermiş olduğu, seminerler, atölye çalışmaları, gösterimler; ayrıca, akademik kadro tarafından, bilimsel yayınlar yapıldığı kaydedildi. Doç. Dr. Kasap, bilimsel ve sosyal anlamda önemli etkinliklerin planlandığı ilgili dönem içerisinde; oldukça başarılı sonuçların alındığını ifade etti.