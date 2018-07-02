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dopdolu bir dönem geçirdi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
İletişim fakültesi dopdolu bir dönem geçirdi
YAKIN Doğu Üniversitesi , Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde paneller, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler ile dolu dolu bir dönem daha geçirdi. Doç. Dr. Fevzi Kasap başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çelik, Yrd. Doç. Dr Sinem Kasımoğu, Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk, Öğr. Gör. Emrah Öztürk, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek'ten oluşan bölüm, akademik ve uygulamalı birçok başarılı çalışma ve etkinliğe imza attı. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi içerisinde, bölüm ve diğer bölümlerden öğrencilerinin de yoğun katkı ve katılım göstermiş olduğu, seminerler, atölye çalışmaları, gösterimler; ayrıca, akademik kadro tarafından, bilimsel yayınlar yapıldığı kaydedildi. Doç. Dr. Kasap, bilimsel ve sosyal anlamda önemli etkinliklerin planlandığı ilgili dönem içerisinde; oldukça başarılı sonuçların alındığını ifade etti.
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İletişim fakültesi dopdolu bir dönem geçirdi
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