İş yeri kurşunlayan çeteye 4 tutuklama

ADANA
'DA polisin kurşunlama sonrası inceleme yaptığı işyerine ikinci kez ateş açan şüphelilerin üyesi olduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 'Turanlar' ve 'Acarlar' olarak bilinen çetelere mensup kişilerin evlerine şok baskın yaptı. Polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen
zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.