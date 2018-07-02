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İş yeri kurşunlayan çeteye 4 tutuklama

Giriş Tarihi: 2.7.2018
İş yeri kurşunlayan çeteye 4 tutuklama
'DA polisin kurşunlama sonrası inceleme yaptığı işyerine ikinci kez ateş açan şüphelilerin üyesi olduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 'Turanlar' ve 'Acarlar' olarak bilinen çetelere mensup kişilerin evlerine şok baskın yaptı. Polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İş yeri kurşunlayan çeteye 4 tutuklama
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