İskenderun’da hızlı tren projesi çalışmaları başladı

HATAY
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Okan Belli Başkanlığında Halil Şahin Meclis Toplantısında gerçekleştirildi. Toplantıda TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, İskenderun'da kurulacak olan Hızlı Tren Projesi ve terminali ile ilgili Meclis üyelerine sinevizyon destekli olarak teknik bilgiler verdi. Saygılı, "İskenderun'a son derece modern bir tren garı yapılacak" dedi. ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İskenderun Hızlı Tren Garı binasının yoğun yolcu potansiyeline hizmet edebilecek şekilde tasarlandığını söyleyen Oğuz Saygılı, "Gar binası projesi için teklifler alınmakta ve yap işlet modeli için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz proje de İskenderun, Sarıseki, Payas, Dörtyol, Erzin ve Adana güzergahı üzerinde hızlı tren projesini hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 320 dönüm büyüklüğünde İskenderun OSB'ye Yük Merkezi planlandıklarını kaydeden Oğuz Saygılı şöyle konuştu: "Öncelikle Sarıseki İsdemir-Sarıseki istasyonları arasında bulunan ve sanayi kuruluşlarına hitap eden 6 adet hemzemin geçit alt geçide dönüştürülecek. Toprakkale-İskenderun hat kesminde 38 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Bu hemzemin geçitlerin alt veya üst geçit yapılarak iptal edilmesi için Hatay
Valiliğinden olur alınmış ve projelendirme çalışmalarına başlanmıştır."