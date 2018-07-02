İslahiye’de şiddetli rüzgâr ahırın çatısını uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

İslahiye ilçesinde şiddetli rüzgar, bir ahırın çatısını uçurdu. Ahırda bulunan hayvanlar yara almadan kurtuldu. İlçeye bağlı Beyler mahallesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mehmet Bilben'e ait olan ve yaklaşık 60 kuzunun bulunduğu ahırın çatısını uçurdu. Rüzgarın yaklaşık 2 metre uzağa fırlattığı çatı nedeniyle ahırdaki hayvanlar telef olmaktan tesadüfen kurtuldu. Rüzgarın çatıyı bir anda kaldırıp ahırın yanındaki boş araziye attığını söyleyen Bilben, "Çatıyı, 20 kişi yerinden sökemez. Gece büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıkıp baktığımda 20 metre uzunluğundaki ahırın çatısının yerinde olmadığını gördüm. Çatının parçaları ahırın içerisine de düşmüş ama kuzular, ahırın bir köşesine sığınmış, üzerine herhangi bir parça düşmemiş. Yaralanan bile olmamış, çok şükür" dedi.