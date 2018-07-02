Kahramanmaraş’ta yaz spor okulları açıldı

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları başladı. 15. yaz spor okullarında bu yıl futbol, basketbol ve güreşin yanı sıra birçok spor dalı bulunuyor. Yaz tatilinde çocukları ve gençleri sporla buluşturmak adına düzenlenen yaz spor okullarının açılışı 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, öğrencilerin ikinci velisinin de belediye olacağını söyledi. Kahramanmaraş'ın başarılı lisanslı sporcular yetiştireceğini söyleyen Başkan Erkoç, "Çocuklarımızın neşesini paylaşmak çok mutlu bir an. Onlar bizim geleceğimiz. Belediyemizin boş binalarını okul olarak milli eğitime tahsis ettik. Basketbol, halı saha, kütüphane ve birçok kültürel çalışmalar yaptı. Mahallelerde spor kulüpleri kurdurduk. Geleceğimiz için güçlü nesiller için sağlam bedenler için sporu alışkanlık haline getirmemiz lazım" diye konuştu.