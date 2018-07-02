Kına konakları hizmete giriyor

Adana
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediyesi ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 2 adet kına konağını inşaatını tamamlandığını ve yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi. Kına konaklarını gezen Başkan Çelikcan "Yüreğir'in gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdik. İnşaatı tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan 2 adet kına konağında vatandaşlarımız kınalarını nezih ortamlarda yapacaklardır" dedi. "ACI VE SEVİNÇLERİNE ORTAĞIZ"
Yüreğirli vatandaşların acılarına ve sevinçlerine her zaman ortak olduklarını belirten Başkan Çelikcan Osmanlı, Selçuklu mimarisi ile inşa edilen kına konaklarının yakında hizmete açılacağını belirten Başkan Çelikcan '"Kına Konaklarımızın bir tanesi Yavuzlar Mahallemizde diğeri ise Cumhuriyet Mahallemizde yapılıyor. Ufak eksikleri tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız sokakta kına yapmaktan kurtulacaklardır'' diye konuştu. CAZİBE MERKEZİ OLDU
Yüreğir'in kalkınması, gelişmesi ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan ''Kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri Yüreğir'de hayata geçirdik. Taziye evleri, spor kompleksleri, kapalı semt pazarları, kültürevleri, kültür merkezi, 644 adet sosyal konutlar, ilk yerinde kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar ve modern parklara kavuştu. Kamu yatırımları, özel yatırımlar ve belediyemizin yatırımları ile Yüreğir Adana'nın cazibe merkezi oldu.