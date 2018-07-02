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Kıvanç: “Reformlara ve ekonomiye odaklanma zamanı”

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, seçim sonrası tüm siyasi çekişmelerin, kutuplaşma ve gerginliklerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Kıvanç: “Reformlara ve ekonomiye odaklanma zamanı”
Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, seçimlerin geride kaldığını, şimdi güçlü, istikrarlı ve huzurlu bir Türkiye için reformlara ve ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti. Kıvanç, ADASO Haziran Ayı Toplantısında, 24 Haziran seçimleri ile güncel konuları değerlendirdi. Kıvanç, reformlara ve ekonomiye odaklanma zamanı olduğunu söyledi.

EKONOMİYİ ÖN PLANA KOYAN POLİTİKALAR
Ülke için önemli bir dönüm noktası olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçim sürecinin büyük olgunlukla, sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmiş olmasının, birlik ve beraberlik, demokrasi ve gelecek adına önemli ve sevindirici olduğunu ifade eden Kıvanç, "Başkanlık sistemine geçiş sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. En önemli beklentimiz, ekonomiyi, üretimi, istihdamı ve ihracatı ön plana alan poli- tikaların sürat- le uygulamaya konmasıdır." dedi.
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Kıvanç: “Reformlara ve ekonomiye odaklanma zamanı”
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