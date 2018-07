Kur’an kursu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesinde yatılı veya gün içinde camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere, "Onlarda Can Birlikte Yaşam" projesi kapsamında hayvan sevgisi konulu eğitim verilmeye başlandı. 2 ay sürecek olan eğitim ilk olarak Erdemli Ulu Camiindeki yaz Kur'an Kursu öğrencilerine verildi. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül "Tüm insanlık olarak hayvanları sevmemiz gerekiyor. Onlarında bir canı var. Sokak köpeklerini gördüğümüz zaman onlardan kaçmayalım. Onlarda bir can taşıyor. Onlara bir kap yemek bir kap su vermek onlarında yaşama tutulmasını sağlayabilirsiniz" dedi. İslam dini sevgi ve saygı üzerine kurulmuş olan bir din olduğunu söyleyen Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, "Sadece insanlara değil rabbimizin yarattığı bütün canlıları sevmemiz gerekiyor. Bugün dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla hayvan sevgisini aşılamak için 'Onlarda Can Birlikte Yaşam' projesi hazırlayarak ilçemizde yaz kuran kursunda ve camilerde eğitim gören öğrencilerimize gerekli bilgiyi vermek, onlara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle projeyi hazırladık" diye konuştu.