Su parkında evlilik teklifi

BUGÜN NELER OLDU

beden eğitimi öğretmeni Adem Kurtoğlu (29), gönlünü kaptırdığı komiser yardımcısı Ümmü Atılgan'a (25) su parkında "Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun? Umutla beklediğim yarınım olur musun?' yazılı pankartla sürpriz evlenme teklifi yaptı. Havuzdaki vatandaşlar pankartı görünce çifti alkışladı. Genç öğretmen, komiser yardımcısının önünde diz çöküp evlilik alyansını parmağına takarken, işletme görevlileri de şampanya patlattı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmü Atılgan, Adem Kurtoğlu'nun teklifine 'Evet' dedikten sonra müstakbel eşinin boynuna sarılıp öptü. Atılgan önümüzdeki yıl ilkbaharda düğün hayalleri kurduklarını kaydetti.