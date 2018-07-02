Uluslararası kalite standartlarına uygunluğu bir kez daha tescillendi

YAKIN
Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu
, 5'inci kez Pearson Edexcel Akreditasyon denetlemesini başarı ile geçerek verdiği eğitimin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescilledi. 2014 yılında Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nun beşinci kez denetleme sürecinden başarıyla geçtiği belirtildi. Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, hazırlık okulunun yeniden akredite edilmesiyle ilgili olarak, "Bilindiği üzere İngilizce Hazırlık Okulu 2014 yılı Temmuz ayında Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve her akademik yılsonunda denetleme sürecinden geçmiştir. Kalite ve başarının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından bu denetlemeler tarafsız denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi.