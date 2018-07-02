Vali Ata’dan geçmiş olsun ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Erdal Ata, geçtiğimiz günlerde namaz çıkışı yumruklu saldırıya uğrayan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Mithat Nehir, Belediye Başkan Yardımcıları, Müdürleri ile birlikte Vali Erdal Ata'yı Belediye önünde karşılayarak, çiçek takdim etti. Vali Erdal Ata'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Mithat Nehir, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Erdal Ata, Samandağ'da yapılan çalışmalar ile ilgili Başkan Nehir'den bilgi aldı.