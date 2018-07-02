Vali Mahmut Demirtaş yurt ve okul inşaatlarını denetledi

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Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam ilçesinde yapımları devam eden 200 kişilik Fatma Zehra İmam Hatip Lisesi öğrenci Yurdu ile 16 derslik Sarıçam Ortaokulu ve Yüreğir ilçesindeki 24 derslikli lise ve atölye inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kentin eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını arttırmak, okul ve derslik eksikliğini gidermek için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Okul inşaatlarının yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete girmesi için gerekli hassasiyetin gösteriyoruz" dedi.