Adana’da uyuşturucu operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen operasyonda yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Depboy Caddesi'nde, metro köprüsünün altında bekleyen şüpheli kişiler olduğunu belirledi. Ekipler, bölgeye giderek şüpheli 7 kişiyi yakaladı. Çevrede arama yapan ekipler, metro köprüsünün ayağına poşetle gizlenmiş yaklaşık bir kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.