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’da uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Adana’da uyuşturucu operasyonu
ADANA'DA düzenlenen operasyonda yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Depboy Caddesi'nde, metro köprüsünün altında bekleyen şüpheli kişiler olduğunu belirledi. Ekipler, bölgeye giderek şüpheli 7 kişiyi yakaladı. Çevrede arama yapan ekipler, metro köprüsünün ayağına poşetle gizlenmiş yaklaşık bir kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da uyuşturucu operasyonu
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