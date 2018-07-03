Arslan: Dört transfer daha

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana
spor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan, takımda 6 yabancı oyuncunun olduğunu belirterek, "Biz 5 yabancı kullanacağız bu sezon. Çünkü yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu, kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi ve morali bozuluyor. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz. Bir sol bek, bir orta saha alacağız, sağ ön ve santrforla transferi kapatacağız"
dedi. İKİ İSİM İZİNLİ ARSLAN, "Bolu, Türkiye'de kamp için mükemmel bir yer. Tesisler, ortam çok güzel. 25 kişi geldik. Adana çok sıcak olduğu için 3 kamp dönemi geçireceğiz. Toplamda 33 gün buradayız. Tabii buna izinler de dahil olmak üzere. Göksu Alhas evlendiği için gelemedi, Magaye Gueye'nin çocuğu oldu, o yüzden gelemedi. Bu sevinçli telaşlarımız da var. İnşallah onlar da bize uğur getirir"
diye
konuştu. ARSLAN: RAKİPLER GÜÇLÜ "ÖNEMLI
oyunculara sahibiz" diye konuşan Arslan, "Bu sezon amacımız yapılanıp, tekrar şampiyonluk yarışında var olabilmek. Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep, Boluspor ve Eskişehirspor gibi çok önemli rakiplerimiz var. Rakiplerimize saygı duyarak, kendi gücümüzü de bilerek takıma oyuncular alacağız" dedi.