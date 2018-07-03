Artistik Jimnastik heyecanı başlıyor

ARTİSTİK
Jimnastik Dünya Kupası, 6-8 Temmuz tarihlerinde Mersin
'de gerçekleştirilecek. Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden
yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Jimnastik Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan Artistik Jimnastik Dünya Kupası, Mersin Olimpik Jimnastik Salonu'nda düzenlenecek. İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ MERSIN'IN
2016 yılının ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz, kadınlarda da Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Demet Mutlu temsil edecek. MERSINLI
sporseverleri Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda 16 ülkeden 55 sporcuyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, organizasyonun kentte yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.