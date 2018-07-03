Çukurova’daki kurs ilgi gördü

ÇUKUROVA
Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi yine çok önemli bir kursa imza attı. Merkez tarafından düzenlenen "DNA Markırları, Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler ve Dizileme Teknolojileri Eğitimi" tamamlandı. Kursu başarıyla bitirenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. KATILIM YÜKSEK OLDU
Seminer Salonu ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'nda hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütülen kursa katılım yüksek oldu. Kursta Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Gülşen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Serçe, Çukurova'dan Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar ve Siirt Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Behcet İnal görev aldı. BİLGİ ALIŞ VERİŞİ
Türkiye'nin farklı illerinden üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektör
çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kursa 14 farklı üniversiteden yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğretim üyeleri, kamu kuruluşu ve özel sektörden birçok kursiyer katıldı. Prof. Dr. Kaçar, bu kursla bitki ıslahı konusunda çalışan bilim insanlarını bir araya getirip, tartışacak ve bilgi alışverişinde bulunacak ortam sağlamak olduğunu ifade etti.