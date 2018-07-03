Dünyada her 3 kişiden biri hipertansiyon ile karşılaşıyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci
, kalpten çıkan kanın, kan damarlarında oluşturduğu basıncın normal değerlerden (120/ 80 mmhg) yüksek olmasının hipertansiyon (140/90 mmhg) anlamına geldiğini söyledi. Stres, egzersiz, yemek yeme ve sigara içmenin kan basıncında geçici yükselmelere neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Sirkeci, dünyada ve toplumumuzda her 3 kişiden birinin hayatının bir döneminde hipertansiyon ile karşılaştığını ve bu hastaların çok azında hipertansiyonun tam olarak kontrol edilebildiğini ifade etti. Hipertansiyonun özellikle ensede baş ağrısı, baş dönmesi, sık idrara çıkma gibi belirtilerinin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, hipertansiyonun sürekli halsizlik hali, burun kanaması gibi şikayetlere neden olabileceği gibi hiçbir belirti vermeden yıllar içerisinde kalp, böbrek, beyin gibi organlarda hasara da yol açabileceğini ifade etti.