Gül: İnsan tarihi ve geçmişiyle yaşar

ADALET
Bakanı ve Gaziantep
Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Mücadele Müzesi'nin Gaziantep tarihini çok güzel bir şekilde anlattığını belirterek, "Milli Mücadele Müzesini büyük bir keyifle gezdik. İnsan tarihi ve geçmişiyle yaşar. Geçmişinizi bilirseniz geleceğinize daha emin adımlarla yürüyebilirsiniz" dedi. Gaziantepliler ile öğrencileri müzeyi gezmeye tavsiye eden Bakan Gül, "Bu müzede şehri ve vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin ve milli mücadelenin tüm hatıralarını tıpkı o günü yaşar gibi hatırlıyor ve öğreniyoruz. Böyle bir müzeyi Gaziantep'e kazandıran, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.