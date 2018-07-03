Gündemimiz ekonomi olmalı

CUMHURBAŞKAN
I Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın kazandığı başarı iş dünyasında heyecan yaratırken, sanayici ve işadamları ülkede ekonominin yeniden birinci gündem maddesi haline gelmesini istedi. Gaziantep
li sanayici ve işadamları temsilcileri, artık seçim atmosferini geride bırakarak ihtiyaç duyulan reformlara ağırlık verilmesini beklediklerini söyledi. REFORM VE TEŞVİK PAKETLERİ
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, piyasaları canlandıracak ve yatırımların artmasını sağlayacak güven ortamının oluşturulmasının yanında beklemeye alınan reform ve teşvik paketlerinin hemen uygulanmaya alınması gerektiğini söyledi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, yeni bir istikrar süreci ile birlikte kalkınmanın önünün açılacağını söyledi. YENİ DÖNEM
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da, seçim sonrası yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, seçim döneminin geride kaldığına, ekonomi ve diğer öncelikli konulara odaklanılması gerektiğini belirtti.