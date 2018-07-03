Makedonya’da KKTC’yi temsil etti

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Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Geoteknik Mühendisliği Öğretim Üyesi ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar Makedonya'da gerçekleştirilen 16. Tuna Avrupa Geoteknik Mühendisliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi olarak davet edildi. Her dört yılda değişik bir ülkede düzenlenen Tuna Avrupa Geoteknik Mühendisliği konferanslarına bütün dünyadan ve bilhassa Avrupadan akademisyenler ve uygulayıcı mühendisler tarafından büyük rağbet gösterilmekte olduğu belirtildi. Prof. Dr. Atalar, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorgje Ivanov başta olmak üzere mühendislerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Prof. Dr. Cavit Atalar, bütün dünya üniversitelerinde Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği anabilim dalında en fazla kitabı, ders kitabı olarak kullanılan ve Makedonyaca dahil çeşitli dillere tercüme edilen Prof. Dr. Braja M. Das ile birlikte hazırladıkları "Son Yıllarda Kuzey Kıbrısta Meydana Gelen Heyelanlar" isimli bildiriyi konferansta sundu.